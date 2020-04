7 abr 2020

Cuando me enamoro, suele ser a través de algún escaparete. Con el de Zara me suele pasar. De camino al trabajo, a las 8 de la mañana, paso por su impecable escaparate, a puerta cerrada y me tomo cinco minutos para apreciar, con la calle Preciados vacía a mis espaldas y sin nadie en la tienda, qué nuevas prendas hay colgadas, y por ende, cuánto tardaré en pasar (a puertas abiertas) para poder probármelas. Porque lo digo y lo repito: yo soy chica de probador. La compra online no es mi fuerte.

Algo así pasó con estos mules rosas de Zara: los vi y hice caso omiso, era muy pronto para pensar en zapatos destalonados. Pero al final, (a los dos días, seré sincera) caí rendida ante ellos y ante un vestido estamapado -del que podemos hablar otro día-. No los llegue a estrenar, el confinamiento se interpuso en nuestra historia de amor. Pero cuando me los probé, lo sentí en mi interior: se habían proclamado como los zapatos más cómodos y bonitos para la temporada primavera/verano.

No son altos en exceso, pero tampoco tan bajos como para que no te sumen unos centímetros extra. Su tacón mide 6,8 centímetos, la altura perfecta para aguantar todo el día o toda la noche. También están disponibles en versión animal print, concretamente en serpiente por lo que si te animas...

¿Lo mejor? Su color rosa empolvado casi nude es ideal para combinar con vaqueros, pantalones blancos o vestidos estampados con colores fuertes para crear un look 'colorblock' en todo su esplendor. Cuestan 25,95 euros (no pueden ser más low cost) y en los paseos que he dado con ellos por casa, juro algo: son de lo más cómodo que me he probado en los últimos tiempos (eso sí, detrás de estos salones negros de Zara).

¿Qué me dices? Yo ya me los imagino con un vestido midi para salir a la calle al acabar la cuarentena.