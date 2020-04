8 abr 2020

Nos encanta encontrar prendas diferentes que poder añadir a nuestro armario y conseguir dar vida a un look. Después de que Bershka sacara a la venta uno de los vaqueros más originales que habíamos visto hasta la fecha y de que Stradivarius sorprendiera con este modelo, ha sido H&M quien ha querido hacerle la competencia. Con la inminente llegada de la época de calor, las nuevas colecciones se han llenado de prendas coloridas y llamativas y el gigante sueco ha apostado todo al amarillo con unos pantalones ideales. Un modelo muy atrevido que queremos ya de ya.





Ha sido la influencer Nina Sandbech la que nos ha descubierto esta maravilla. Se trata de un pantalón vaquero de cinco bolsillos en denim de algodón orgánico. Un modelo de talle alto con parte superior ajustada y perneras rectas, que tiene un estampado de rayas anchas y diagonales en color blanco y vainilla. Un estampado muy original y diferente a las clásicas rayas verticales que suelen tener otros diseños.

Están disponibles en la web de H&M y cuestan 59,95 euros. A pesar de que su precio no es de lo más asequible ya está agotado en la talla 32, lo que significa que si no te das prisa es posible que te quedes sin ellos. Además, solo necesitas una camiseta blanca y unas sandalias o sneakers básicas para conseguir un lookazo de esos que no dejan indiferente a nadie. ¡Apuesta ganadora!