13 abr 2020

Creo que a estas alturas no hay nadie que dude de que las chaquetas de punto son las estrellas del año. Sí, sí, del año. No de la temporada y me explico. Ya arrasaban este pasado invierno y lo vuelven a hacer esta primavera, aunque a verano no van a llegar, por razones obvias. El caso es que no dejamos de descubrir las más bonitas y la mayoría de ellas están en Stradivarius. Aún nos deleitamos con este modelo verde menta de la firma que nos enamoró a primera vista y que la porpia Sandra tiene en su armario. O este otro modelo versión oversize de colores que se convirtió en el favorito de las influencers.

Hoy hemos descubierto uno más y ha sido gracias a Sandra Majada (@invitada_perfecta). Es punto fino, con detalles de pequeños pompones y es perfecto para estar en casa estos días. ¿Qué te parece?

Es de Stradivarius, de punto fino y botones de carey, con goma en bajos y puños. Pero lo que le da a la chaqueta ese toque especial son sus mangas abullonadas, con volumen en la costura del hombro, que quedan así de bonitas y la convierten en la prenda perfecta para llevar sin abrigo encima, para que se vean bien.

Esta es la chaqueta de Stradivarius que lleva Sandra Majada. pinit

La que lleva Sandra es en un tono fucsia que nos ha encantado pero no está disponible en la web de la firma de Inditex. Solo existe en azul y en blanco y en las tallas M y L, aunque si la quieres en blanco tenemos una mala noticia para ti: la M está agotada. La influencer la lleva con unos vaqueros blancos, pero si te animas puedes combinarla con uno de algún color de temporada, como el lila.

La chqueta que lleva Sandra majada está disponible solo en azul y en blanco auqnue de esta última ya se ha agotado la talla M. pinit

Pero todavía hay un dato que no sabes y te va a terminar de convencer: cuesta 22,99 euros. Una prenda 10 por un precio así, está claro que no va a tardar en arrasar y convertirse en una de las piezas estrella de esta cuarentena.