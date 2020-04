14 abr 2020

Esta es la temporada de H&M. Sin duda. Con todos los respetos hacia Zara -está claro que sigue arrasando y agota prendas hasta en la cuarentena- el gigante sueco del low cost está que se sale con sus propuestas de primavera/verano. Sobre todo con los vestidos. Son su especialidad y también nuestra debilidad. De gasa para las noches de verano, de lunares para looks de invitada y de romántica organza para eventos varios. Y nosotras que somos adictas a esta gran pieza del armario (yo no me quito los vestidos desde mayo hasta octubre) no dejamos de buscar el modelo perfecto. Si no lo hemos encontrado ya, estamos muy cerca. Este último decubrimiento de H&M se lleva toda nuestra admiración y nos recuerda, sin duda, a algún maravilloso diseño de Oscar de la Renta. Vale, hay que echarle mucha imaginación, pero por soñar... que no quede.

Vestido rosa de tafetán, de H&M. pinit

Nuestro nuevo objeto de deseo es este vestido rosa. Y no en cualquier tono, es el rosa perfecto. No llega a ser fucsia, tampoco rosa claro, tiene incluso algunos matices naranjas. Pero más allá de esta maravilla de color, lo que más nos gusta es su forma: espectacular. Es de tafetán, con escote en pico que lleva un gran volante también en forma de V, tanto por delante como por detrás. Lleva costuras fruncidas a lo largo del cuerpo, que a su vez lleva forro para dar una mayor sensación de volumen. Toda una fantasía de vestido que queremos tener ya, con cuarentena y con todo, porque cuando salgamos y lo querramos comprar, no quedará ni uno.

Vestido de tafetán con volante y escote en V, de H&M: pinit

El vestido no es de los más baratos, cuesta 69,99 euros, pero teniendo en cuenta que te lo puedes poner como un look de invitada para una boda de verano, ya lo vemos con otros ojos. Por no hablar de lo que este tono resaltará el moreno si la tienes en septiembre, después de haber pasado tiempo al aire libre durante las vacaciones de verano. Sí, esas que ahora se ven tan lejanas pero que llegarán, seguro.

De momento tienes tallas desde la XS hasta la XL así que nadie se va a quedar sin el vestido. Eso sí, no podemos asegurar que no esté agotado de aquí a unas semanas porque promete ser el traje más bonito del verano. ¿Estás de acuerdo con nosotras?