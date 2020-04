22 abr 2020

Compartir en google plus

La cuarentena no es la única situación excepcional que estamos viviendo esta primavera, ya que en muchas ciudades se están registrando más días de lluvia de los que se habían vivido en decenas de años. Y aunque muchas de nosotras tenemos que vivir estos días lluviosos desde nuestras casas, también hay quien debe salir a la calle y para ello no hay nada como adaptar nuestros looks a las circunstancias meteorológicas.

Para echarnos una mano con ello, o para guardarlas para cuando llegue el otoño, Zara ha lanzado un par de gabardinas que nos han conquistado. Y aunque las trench son una de las propuestas más populares de las nuevas colecciones de primavera, han sido los dos últimos lanzamientos de la firma de Inditex los que nos han animado a incluir esta prenda en nuestros armarios.

Nuestro nuevo enamoramiento de moda se debe a lo original de la propuesta, ya que las dos nuevas gabardinas de Zara prescinden de los detalles propios de esta prenda para dejarlas en su versión más fluida y desenfadada.

En negro y en verde caqui claro, esta gabardina de cuello y solapa con muesca y mangas largas, tiene los bolsillos de vivo laterales y cuestan 29,95 euros. Ambas versiones pertenecen a la colección sostenible de Inditex, Join Life, ya que están realizadas con Tencel Lyocell, un material que procede de madera de bosques gestionados de forma sostenible.

Tanto en color caqui como en negro, la gabardina fluida de Zara está disponible entre las tallas XS y XXL.

Y tú, ¿te apuntas a la gabardina fluida de Zara?