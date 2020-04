22 abr 2020

Todas tenemos una camisa blanca en nuestro fondo de armario. Y si no la tienes, esta primavera puedes hacerte con una en las diferentes marcas low cost, hay muchas para elegir. Pero igual que ha pasado con los vaqueros, las camisas ahora también se llevan de colores. Será porque, tal y como está el patio, nos hace falta algo de alegría en nuestros cómodos y sencillos looks. Pero además del cambio de tono, también hemos visto en Instagram un cambio en la forma de llevarlas. Ya no solo te la puedes poner por dentro o por fuera del pantalón o reinventar un modelo masculino en uno sexy, hay más trucos de estilo para darle a tu look un toque distintivo. Lo hemos descubierto gracias a dos influencers. Sigue leyendo y marca la diferencia con tus camisas de primavera.

La primera que nos ha sorprendido es María Valdés (@marvaldel), que ha elegido un total look en rosa de camisa y pantalón vaquero aparentemente sencillo si no fuera porque lleva la camisa de una forma muy original: desabrochada. No va en ropa interior, tranquila, la lleva cruzada de una forma estratégica. Nos encanta.

Otro look con camisa que nos ha enamorado es el de Paula Ordovás (@paulaordovas). No se tiene que hacer un nudo en la camisa porque ya está hecho. Un diseño en raso color pimentón de su firma, My peep toes, que hace un escote de lo más favorecedor. Ella lo conjunta con unos shorts vaqueros pero ya nos lo imaginamos para la noche con una falda de raso negra o unos pantalones palazzo.

Un look de día y otro que puedes ponerte para la noche pero los dos con un denominador común: la camisa más original. Si estás cansada de llevarla siempre igual, aquí tienes dos buenísimas ideas. ¿Te apuntas al cambio?