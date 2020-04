29 abr 2020

No seré yo la que me defina como una experta en bodas, pero sí entiendo algo de looks de invitada y estoy en una constante búsqueda del estilismo perfecto para un enlace. Y por perfecto entiendo que tiene que ser bueno, bonito y barto. Además, en la redacción somos todas muy fans de las bodas y no dejamos de ver looks de invitada por todas partes. Como el conjunto de lunares de Zara baratísimo, alguno de los vestidos de organza de H&M, el vestido verde que Oysho rediseña cada primavera o incluso un conjunto pijamero de Zara Home con el que seguro que alguna se atreve (es un verdadero acierto). ¿Qué tiene todos estos looks en común? Que, además de bonitos, son low cost. Pero como en Mujerhoy.com no somos tantas redactoras, nos encanta que otras descubran vestidos por nosotras. Y eso es lo que nos ha pasado con este look de Sandra Majada (@invitada_perfecta), que ha sacado a la palestra un vestido de Zara drapeado en el color de moda -el morado- que ya está entre nuestros favoritos para próximas bodas.

El vestido se incluye dentro de la colección Lost garden de la firma de Inditex que lanzaron hace unas semanas. Es de largo midi, todo drapeado, con un volante amplio en el bajo que se mueve al ritmo de los pasos. En el tejido, entre los pliegues, se pueden apreciar flores en brillo sobre la tela, en el mismo tono. Tiene el escote cuadrado y unas costuras estratégicas de arriba a abajo que afinan la silueta, tanto por delante como por detrás. Cuesta 59,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la L, pero esta última ya se ha agotado. Y seguro que no será la única en desaparecer.

Este es el vestido de invitada de Zara que nos ha descubierto Sandra Majada y que cuesta menos de 60 euros. pinit

La influnecre experta en looks de boda le ha añadido un cinturón ancho en negro y sandalias y clutch del mismo tono. Los pendientes dorados redondean el look. A nosotras nos gusta más sin cinturón, el vestido es tan bonito (y con tanto drapeado) que no le hacen falta más adornos.

Una vez más nos queda claro que no hacen falta grandes inversiones para conseguir el look de invitada perfecto. Y quién sabe, quizá lo podamos estrenar antes de lo que nos imaginamos.