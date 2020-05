5 may 2020

Salimos a la calle, sí, pero en chándal. Estamos deseando que la desescalada nos permita volver a lucir moda a lo grande, sobre todo ahora que el buen tiempo ya nos deja sacar del armario los looks de primavera. Tenemos muy claro lo que queremos ponernos: vestidos y, a ser posible, lo más divertidos y sofisticados posible. Estilismos en las antípodas de los minimalistas joggers y comodísimos leggings que hemos llevado en casa hasta la saciedad. La inspiración llega directamente del street style, más concretamente de nuestras musas Gucci favoritas. Fotografiadas durante la 'fashion week' de Estocolmo, nos hemos enamorado de sus locos vestidos, piezas centrales de unos looks a los que no les falta detalle. Difícil clonar los zapatos de alta costura, aunque algunos diseños retro de mercadillo pueden hacer el mismo papel dignamente. Los microbolsos de colores los tienes en Zara y las gafas setenteras, totalmente retro, en cualquier tienda vintage. Los vestidos sí que son fáciles de clonar: los tiene, bien baratos, la nueva colección de H&M.

Precioso vestido de tafetán con mucho voluemn y volantes, de H&M. pinit

Nuestro primer flechazo está clarísmo: este vestido largo confeccionado en tafetán y con volumen (69,99 euros). Lleva escote de pico con volantes en el escote y a la espalda, cremallera oculta en un lateral y costuras fruncidas en la falda para conseguir mayor amplitud. Lo puedes superponer a una camisa o camiseta retro o sencillamente combinarlo con accesorios que contrasten muchísimo, por ejemplo de color verde. Eso sí: procura que sean prendas vintage. Actualidad la mínima.

Vestido rosa en formato globo, prácticamente idéntico al que llevan las influencers de la 'fashion week' de Estocolmo. pinit

Este vestido replica más claramente el que tanto nos ha gustado en el 'street style'. Es prácticamente igual. Se trata de un vestido largo confeccionado en gasa arrugada vaporosa, con abertura de pico y tiras de anudar en el escote (39,99 euros). Lleva los hombros caídos, mangas globo largas con puños elásticos y una costura a la altura de la cadera y de la rodilla. Incluye una combinación de punto de quita y pon con escote de pico y tirantes finos ajustables.

Divertido vestido de volantes, perfecto para clonar nuestra inspiración del 'street style'. pinit

Este vestido es ideal para añadir unas medias de color púrpura o rosa, como hace la influencer en nuestra foto-inspiración del 'street style'. Se trata de un diseño estampado en tejido vaporoso con escote de pico y volantes (69,99 euros). Lleva mangas tres cuartos amplias, puños acampanados con elástico fino revestido, costura en la cintura con tiras de anudar en los laterales y frente cruzado cosido con volantes alrededor de la abertura. El bajo es asimétrico u se adorna con un ribete de volantes.





El camisero es el vestdo más icónico de los años 70 (y el que más favorece). pinit

Este camisero lleva exactamente los mismos tonos que el vestido estampado que tratamos de clonar. Esta confeccionado en seda con textura suave de crepé, así que es un poco más caro (179 euros). El diseño es el del camisero clásico, con cuello, botones delante y mangas raglán largas con puños sencillos. Además, lleva la cintura entallada con un cinturón de anudar extraíble y costura fruncida en el bajo.

Un vestido básico de tirantes para ensayar las superposiciones con camisa. pinit

El último vestido, rojo de tirantes y con unas originales rayas de colores, es el más difícil de clonar. Sin embargo, tenemos que estar vigilantes, porque las rayas son uno de los estampados clave de los años 70 y estamos seguras de que las nueva colecciones de verano de H&M incluirán este tipo de 'print'. Mientras tanto, puedes buscar el mismo efecto con este diseño confeccionado en viscosa suave con textura (24,99 euros). Lleva escote de pico, tirantes finos ajustables, pliegue de caja en la espalda y abertura lateral pronunciada en el bajo.

Un vestido de rayas perfecto para superponer a una camisa setentera. pinit

Si te atreves a innovar, este vestido nos parece perfecto para una superposición con camisa vintage de rayas, en tonos en la gama del besi y marrón. Se trata de un diseño de corte evasé confeccionado en algodón con hilos brillantes en la trama (29,99 euros). Lleva tirantes finos ajustables, ribete de volante en la parte superior, abertura pequeña en V con lazada y volante ancho en el bajo. Y por ser el menos previsible, es nuestro favorito para un look vintage.