12 may 2020

Entre todas las tendencias que han llegado esta temporada, además del lila o el tie dye, hay una prenda que ha revolucionado los armarios de las fashionistas: el polo. Y como no, fue Zara la primera tienda en apuntarse a esta moda clonando el viral de Prada y con modelo como este rosa que prometía agotarse en muy poco tiempo y que ahora está muy rebajado. Las influencers, muy pendiente de las últimas novedades, no han podido resistirse a esta tendencia como ha hecho María Pombo. La última en hacerlo ha sido Rocío Crusset, que ha enamorado a sus seguidores con un diseño ideal.





Rocío ha estado compartiendo durante la cuarentena imágenes en su cuenta de Instagram con looks ideales entre los que se encuentra esta chaqueta que ha copiado a Sara Carbonero. Pero entre todos ellos, hay uno que ha gustado mucho a sus seguidores y se trata de un outfit muy casero que tiene como protagonista un jersey tipo polo de Zara. Un diseño en color beige de corte ancho y manga larga que sus 'followers' no tardaron en preguntar por él. Rocío desveló que se trataba de una prenda del gigante de Inditex y que no había comprado hace mucho.

Sin embargo, al parecer Rocío no es la única que se ha enamorado de este suéter ya que en la web de Zara está completamente desaparecido lo que significa que ya está agotado. Pero por suerte, este no es el único modelo que ha llegado a la firma y ahora mismo puedes hacerte con un diseño en una tonalidad más oscura y más fino rebajado a 9,99 euros. Un polo también de punto de un tejido más fresco que el de Rocío lo que hace que sea perfecto para las temperaturas de ahora.

Una prenda ideal para combinar con shorts o minifaldas en las noches de verano y conseguir un look sofisticado pero muy cómodo. Además, Zara se ha propuesto continuar con esta tendencia y hacer de ella tu favorita de la temporada con otros diseños que ha sacado en la nueva colección como uno en color naranja de canalé ideal y que puedes comprar por 22,95 euros. ¿Te apuntas?