22 may 2020

Si algo hemos aprendido durante estos últimos años de la moda es que, cuantas más cosas sepas hacer, más valiosa resultarás. ¿Cantas? También puedes diseñar tu propia colección de bañadores. ¿Has ganado un Oscar? Seguro que eres capaz de crear una firma de zapatos. Y si a esto le sumamos que en tus ratos libres escribes cuentos para niños, haces fotografías de paisajes mientras lanzas tu primera línea de joyas, enhorabuena, porque serás la empleada del mes. El perfil ya lo conocemos, por eso no es de extrañar que cada vez sean más las marcas que recurren a este tipo de personalidades para aprovechar sinergias y propulsar la creatividad y, de paso, aumentar su productividad comercial. El último nombre en añadirse a esta lista ha sido el de Giovanna Battaglia, quien esta semana ha sido nombrada Directora Creativa Global de Swarovski. Con un currículum en el que se agolpan los guiones, la italiana, que comenzó en el mundo de la moda siendo una adolescente subiéndose a una pasarela de la mano de Dolce & Gabbana, ha sido modelo-estilista-editora-consultora-streetstyler y, ahora, diseñadora.

Con sus amigos los diseñadores Stefano Dolce y Domenico Gabbana.

“Durante décadas, Swarovski ha estado iluminando el mundo de la moda, el diseño, el entretenimiento. En general, toda la industria creativa. Estoy encantada de liderar la visión creativa de una potencia cultural como Swarovski en el futuro”, comentaba Giovanna Battaglia Engelbert en el comunicado de prensa que la firma de joyas austríaca envió para anunciar su nombramiento. Aunque no será hasta la primavera de 2021 cuando podamos ver los primeros diseños creados por la estilista, ya nos imaginamos que la extravagancia y la originalidad de la que ha hecho gala en sus anteriores facetas laborales estarán muy presentes en las piezas.

Giovanna Battaglia en febrero de 2018 durante la semana de la moda de Milán.

Battaglia ha sido desde hace años una presencia destacada en las semanas de la moda, de Milán a París o Nueva York, donde reside desde 2011. Imán para los objetivos de los fotógrafos gracias a sus arriesgados y tendenciosos looks, prestados por sus íntimos amigos diseñadores, desde Valentido a Dior o Gucci, es una de las alumnas aventajadas de Anna Dello Russo, por quien fue amadrinada y quien la introdujo en el circuito. De ahí, su carrera como estilista para revistas de moda italianas como Vogue despegó, hasta dar el salto a Estados Unidos y la publicación W.

En enero de 2020, en el front row del desfile de alta costura de Dior, junto a Sofia Sanchez de Betak, Gaia Repossi y Doutzen Kroes.

En paralelo a su carrera editorial, también ha sabido cultivar otros campos, todos relacionados con la moda y la creatividad, desde ejercer como consultora para marcas de moda hasta la edición de libros de fotografía o diseñar vestuario para musicales de Broadway. “Me complace dar la bienvenida a nuestra compañía a una mente creativa, brillante y una líder femenina fuerte como Giovanna. Con su notable trayectoria en la industria y su convincente punto de vista, explorará nuevas fronteras y se convertirá en una parte vital al escribir el próximo capítulo de nuestra historia de éxito”, añadía Robert Buchbauer, CEO de Swarovski. Aunque no es la primera vez que colaboran, ya que durante los dos últimos años ha ejercido como directora creativa de la división profesional, editando dos volúmenes del libro de fotografías The Book Of Dreams. Con esta nueva etapa, Battaglia consolida su estatus como figura destacada de la moda desde la que promete ser una de las fuerzas emergentes del sector.