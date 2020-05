25 may 2020

Las que no habíamos caído ya bajo el hechizo de Marie Kondo tuvimos que darle la razón durante esta larga cuarentena que ya estamos rompiendo: ordenar los armarios, sacar toda la ropa, evaluarla, recolocarla o deshecharla, se convirtió en una actividad absolutamente necesaria para nuestra tranquilidad mental (entretiene y relaja un montón). Tras estas limpiezas intensivas no solo tenemos más claro qué nos ponemos y porqué, sino que hemos ganado en espacio para nuevas adquisiciones que quizá estén más en contacto con un sentido de lo práctico. Esta fiebre por el orden tiene, además, una repercusión inesperada de la que ya están advirtiendo las expertas en moda vintage: muchas de las prendas que se han descartado van a recalar en las tiendas de segunda mano, incluidas piezas de diseñador de décadas pasadas que son una joya para las amantes de lo retro. Alerta.

Los diseños años 70 que puedes encontrar en las tiendas vintage son tendencia. pinit

Somos cada vez más las que optamos por no tirar a la basura la ropa que ya no nos ponemos, sobre todo si no son prendas low cost y los tejidos y materiales estén en buen estado. Lo más fácil es donarlas a parroquias o asociaciones sociales que montan sus propios mercadillos, pero muchas personas que buscan conseguir un dinero extra pueden venderlas en tiendas de segunda mano que siempre están a la búsqueda de prendas con las que renovar sus perchas. Si vives en una ciudad con barrios de alto nivel adquisitivo y tradición en boutiques de moda, no dejes para más tarde darte una vuelta por las tiendas de segunda mano. Puedes encontrar alguna maravilla retro a un precio de risa.

Es el momento de visitar tu tienda de segunda mano de cabecera. pinit

Si vives en una ciudad pequeña o no tienes acceso a este tipo de tiendas vintage, siempre puedes darte una vuelta por las plataformas digitales. Vinted o Wallapop ya están abarrotadas de prendas por descubrir, aunque si son de diseño lo más probable es que estén identificadas como tal y el precio sea acorde. En todo caso, si al final compras alguna prenda de segunda mano en una web o en una tienda, te recomendamos que pase por la tintorería antes de manipularla. Pon en tu punto de mira los vaqueros de tiro alto y los estampados setenteros: conseguirás looks más auténticos que con las reediciones actualizadas.