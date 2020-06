15 jun 2020

Compartir en google plus

Desde que comenzó a celebrarse, en el 2013, es la primera vez que el San Sebastián Moda Festival se tiene que hacer de forma virtual. Talleres, charlas, desfiles, todo se ha tenido que adaptar a esta nueva era postcoronavirus. Porque después de decidir que no se iba a cancelar, desde la plataforma Gipuzkoa Moda, organizada por el Grupo El Diario Vasco, han sabido reinventarse para que esta edición tan atípica sea una de las que más difusión ha tenido hasta el momento. Se ha hecho con una señal en directo que ha llegado a todo el mundo por streaming, a través de su propia página web y de otros medios de comunicación locales, por lo que el aforo era ilimitado. Un festival que se ha celebrado durante tres días (desde el 11 hasta el 13 de junio) con una programación muy variadada destinada al sector profesional y no profesional de la industria de la moda con el objetivo de reflexionar y analizar los nuevos modelos de negocio surgidos tras la crisis del coronavirus y dar visibilidad al 'made in Basque Country'.

Es habitual asistir a charlas y conferencias online -sobre todo en los últimos meses-, pero lo más curioso de esta edición (y lo que más expectativas creaba) eran las colecciones. ¿Cómo se iban a presentar sin un desfile? Juan Vidal, Isabel Zapardiez Sophie et Voilà o Carolina Otaduy han sido algunas de las firmas que han participado en esta edición y todas han salido más que airosas del formato. Con una entrevista e imágenes de bocetos y vídeos, sus directores creativos han podido contar y explicar en primera persona cómo han creado sus colecciones y en qué se han inspirado. Casi un lujo si lo comparamos con los desfiles tradicionales, no es habitual contar con la explicación in situ de los artífices de los diseños.

Isabel Zapardiez ha presentado su colección 'Aura' en esta edición del San Sebastián Moda Festival. pinit

Isabel Zapardiez era una de las diseñadoras más esperadas -y también una de las más queridas- de esta pasarela y ha presentado su colección 'Aura' con un vídeo en el que mostraba sus diseños envueltos en una especie de aurora boreal que hacía los vestidos todavía más especiales. Trajes blancos, con volumen y muy trabajados, como todo lo que hace la diseñadora guipuzcoana.

Juan Vidal ha sido uno de los invitados estrella a esta edición del San Sebastián Moda Festival. pinit

También se esperaba con curiosidad a Juan Vidal , que ha sido una de las novedades de este año. El diseñador alicantino no ha defraudado en una extensa entrevista en la que ha hablado de su situación personal durante el confinamiento y de la oportunidad que nos da esta situación para empezar a cambiar cosas. "La moda iba a un ritmo frenético y este va a ser un cambio positivo". Incluso ha prometido estar en la próxima edición de Gipuzkoa Moda en el Museo Balenciaga en el mes de octubre. "Me hace mucha ilusión porque soy un gran amante del diseñador y pisar su casa es una propuesta que no puedo rechazar. Quiero hacer algo especial allí".

Especial seguro, pero aún no se sabe si será presencial o tendrá que ser de nuevo en formato virtual. Una manera de celebrar este San Sebastián Moda Festival P/V 2020 que, lejos de ser un inconveniente, ha tenido muchas ventajas.