15 jun 2020

Si hay un básico que no puede faltar nunca en tu armario, sea la época del año que sea, es una blazer. Y a pesar de que en color negro es el 'must have' de cada temporada, en primavera/verano es casi imprescindible apostar por tonalidades más claras y divertidas. Este año el lila, el menta y el azul vienen pisando (muy) fuerte conviertiéndose en una de las tendencias más seguidas, por ello Zara ha actualizado su nueva colección con blazers en estos tonos. Una prenda que junto al pantalón culotte que lleva Helen Lindes y a este vestido camsisero arrasador, renovarás tu armario para triunfar esta temporada.

1. Azul turquesa

La blazer en azul turquesa es un modelo confeccionado con tejido en mezcla de lino, cuello y solapa y manga larga. Cuesta 59,95 euros y esta disponible el pantalón a juego, una bermuda midi de talle alto que cuesta 29,95 euros.

2. Melocotón

Zara también ha traído con su nueva colección una blazer larga en color melocotón. Un tono naranja muy clarito, también tendencia esta temporada, ideal en un modelo con solapas, botones a contraste y manga larga que cuesta 49,95 y que ya está agotada en todas las tallas. También peudes formar el traje a conjunto con unos pantalones de pinzas con cinturón que cuestan 29,95 euros.

3. Lila

El modelo en color lila, el tono por excelencia de la temporada, no es una americana, si no una levita. Una chaqueta cruzada con botones metálicos en color plata que también puedes usar como blazer larga y que cuesta 49,95 euros.

4. Fucsia

El rosa es un acierto siempre y si es en su versión fucsia aún más. Por ello Zara también ha traído la blazer en color Zara. Un modelo largo y cruzado con botones metálicos que cuesta 49,95 euros y que también tiene la opción de hacerse traje con unos pantalones rectos cropped por 29,95 euros.