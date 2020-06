16 jun 2020

No hay nada que nos guste más que darle un buen repaso a la sección de los Special Prices de las firmas de Inditex. La de Uterqüe o la de Stradivarius tienen cosas ideales, pero la de Zara es siempre nuestra favorita. ¿Por qué? Porque se actualiza prácticamente cada semana y siempre descubrimos prendas y accesorios interesantes con los que crear looks maravillosos. Nuestro último hallazgo ya lo teníamos fichado, pero en otro sentido. Te explicamos. Esta blazer naranja de la que te vamos a hablar ya la teníamos controlada como parte de un traje, con el pantalón a juego. Pero ahora nos interesa solo la blazer, para crear looks tan interesantes y de tendencia como este. Toma nota, porque es de esos que tienes que guardar para copiarlo de pies a cabeza.

Cierto es que la chaqueta de los Special Prices de Zara es la absoluta protagonista pero el look no tiene desperdicio. Vamos por partes. La blazer es un diseño de corte masculino y tejido ligero, en naranja claro (recuerda que este es el tono estrella del verano) con botones en blaco y cierre cruzado. En temporada costaba 69,95 euros y en en la sección de descuentos de Zara se ha quedado en 39,99. ¿Merece o no la pena? Te vas a decidir del todo cuando te digamos la variedad de tallas que hay (todas disponibles): desde la XS hasta la XXL. No es fácil que una prenda de Zara llegue hasta una talla tan grande y que, además, queden unidades.

Esta blazer naranja de los Special Prices de Zara te va a dar mucho juego y te la vas a poder poner hasta en otoño. Cuesta 39,99 euros. pinit

Pero si seguimos analizando el look, tiene mucha más chicha. La blazer la lleva con cinturón, perfecto para afinar la silueta y si es con estampado animal (se lleva la cebra), mejor. Los pantalones bermudas en denim con el bajo deshilachado son otra tendencia top del verano y el minibolso en verde agua, igual. Por no hablar de las sandalias, en naranja también, perfectas para engamar con la chaqueta. Un suma y sigue. Un look con más de tres tendencias, de esos que tienes que guardar en favoritos porque vas a querer copiarlo una y otra vez.