29 jun 2020

Hemos encontrado el look remember de los años 90 que más nos gusta para iniciar (y probablemente terminar) el verano. De hecho, este estilismo con el que nos ha sorprendido Maribel Verdú nos plantea una cuestión interesante: ¿hasta qué punto las marcas reinterpretan las décadas pasadas y cuándo transplantan las tendencias sin previa actualización? La duda surge ante la maravillosa falda que lleva Verdú, una adquisición de hace un par de años en Miu Miu que, sin embargo, podría salir directamente de cualquier armario de los años 90. Quién haya vivido la adolescencia o la juventud en aquellas fechas puede atestiguarlo: las faldas con ese canesú en pico que ajusta de la cintura a media cadera fueron un 'hit' en aquellos maravillosos años. La réplica es tan literal, que parece vintage.

De momento, las colecciones del low cost no se han fijado en este diseño de falda tan noventero, pero sí lo han hecho las firmas de lujo como Miu Miu, que es la marca que firma la prodigiosa falda de Maribel Verdú. La actriz no solo acertó al comprarse este diseño, sino que compuso el típico estilismo de cabecera para todo el verano: un outfit en blanco y negro con una sencilla camiseta de algodón y playeras blancas. Da igual la edad que tengas: este look te va a quitar diez años, como poco. Las gafas de sol redondas y el bolso con cadena son el toque definitivo de chic que nos convence. Un diez para Maribel.

Una alternativa de falda blanca que nos encanta, de Weekday en Asos. pinit

Todas las prendas y accesorios del look de Maribel Verdú son perfectamente accesibles, incluida la falda midi y con vuelo de color blanco: tienes diseños muy parecidos en todas las tiendas del low cost. Nos hemos fijado especialmente en uno de Asos porque ajusta la cadera para que el vuelo salga desde medio muslo: de esa manera la falda es más manejable y marcamos las curvas en vez de crear volúmenes que quizá no nos favorecen demasiado. La falda es de la marca Weekday y está rebajada de 55 euros a 27,49 euros. Corre, porque quedan poquísimas tallas. Y queda fantástica.