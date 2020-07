2 jul 2020

Compartir en google plus

Desde su look con falda pareo de la nueva colección de Zara, no le habíamos visto a Alexandra Pereira una combinación que nos derpertara tanto interés. Es verdad que a ella se le da bien todo, desde un sencillo vestido negro hasta los looks para estar en casa, pero es que este estilismo tiene mucho que contar. Porque incluye una prenda de tendencia y rebajada y otra que ya se ha convertido en la favorita de la influencer para este verano. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo.





VER 24 FOTOS Los mejores looks de Lovely Pepa y que más nos inspiran

Este look tan colorido lo protagonizan dos prendas de Zara. La primera, una camisa de lino con el cuello mao, de la nueva colección de la firma de Inditex, con bolsillos delanteros, perfecta para llevar remangada y que combina con una bermudas de rebajas. Un tipo de pantalón que está arrasando este verano -lo hemos fichado hasta como parte de un traje- y que, en el caso de Alexandra es un modelo en verde menta y tejido de lino ideal. Es de la sección de rebajas y ha gustado tanto que ya han desaparecido del stock todas las tallas. Una pena, pero es cierto que en las novedades de la firma hay modelos muy parecidos, solo que en otros colores. Costaba 25,95 y ahora estaba en 15,99 euros. Igual tienes suerte y las encuentras en tienda en alguna talla, se ha hecho desde la XS hasta la L.

Pantalones bermudas de las rebajas de Zara (15,99 euros). pinit

Por su parte, la camisa es ya una de las prendas favoritas del fondo de armario de Alexandra, será por su color lila tan de moda y por su máxima comodidad: la puedes combinar tanto con falda como con pantalón. Cuesta 22,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XXL. ¿Tentadora, verdad? Es de nueva temporada.

Camisa de lino con bolsillos delanteros, de la nueva colección de Zara (22,95 euros): pinit

Nos encanta esta combinación de verde y lila. Gracias, Alexandra.