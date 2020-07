5 jul 2020

Un vestido negro que siente como un guante es un tesoro, de eso no hay duda. Encontrar el perfecto no es tarea fácil (igual que que las camisas y blusas de las rebajas de Stradivarius para triunfar por menos de 10 euros, que son tesoro). Si no, que nos lo digan a nosotras que llevamos meses dando caza a uno que cumpla las tres B: bueno, bonito y barato. Pero parece que los astros se han puesto de nuestra parte y Sfera ha escuchado nuestras plegarias, porque buceando por la web de la firma hemos dado con un modelo rebajado que cumple todas nuestras expectativas.

Se trata de un modelo mini, con mangas abullonadas, escote alto en la parte del pecho y espalda abierta que sirve para casi cualquier ocasión. Que quedas con tus amigas para disfrutar de las terrazas, combínalo con sandalias planas. ¿Quieres darle un toque más arreglado? Unos salones harán el resto. Si eres atrevida también puedes llevarlo con sneakers o con cuñas, la decisión está en tus manos. Buenos, más bien en tu armario.

¿Lo mejor de todo? Lo podrás reciclar en inverno con unas medias tupidas y un abrigo para las cenas más formales. Un bolso joya y unos pendientes XL le pondrán la guinda al pastel.

¿Lo segundo mejor de todo? ¡El precio! Solo cuesta 11,99 euros y aún está disponible en la talla S, M y L, por lo que quien avisa no es traidor...

Nosotras ya lo hemos incorporado a nuestra 'wishlist' de domingo, ¿te hemos convencido?