7 jul 2020

Somos tan fans de H&M este verano que no podemos dejar de mirar su web. Todos los días, a todas horas. Y gracias a nuestra constancia, descubrimos siempre tesoros maravillosos. Porque encontrar el vestido perfecto no es fruto de la casualidad y por eso no hemos dado con uno, sino con varios. Cuando ya teníamos el ojo puesto en la nueva colección -y sus maravillosos vestidos de tendencia por menos de 10 euros- hemos vuelto a repasar las prendas de rebajas y... ¡bingo! Ahí estaba el vestido con más clase del verano: largo, de punto con calados y en color blanco. Lo malo es que lo hemos descubierto tarde y está agotadísimo. Si ya nos está costando encontrar el vestido viral de este verano -también de H&M- con este de rebajas tenemos una larga tarea por delante.

Un vestido que hasta podría ser de novia informal, para una boda en la playa, que costaba 59,99 euros y en las rebajas de la firma sueca se ha quedado en 35,99. ¿Qué ha pasado? Que si ya estaba solcitado en temporada, este 40% de descuento ha hecho que vuele y están todas las tallas agotadas, de la XS a la XL. Pero hay una buena noticia, te puedes apuntar a la lista de espera en todas ellas. Y merece la pena, porque hemos estado bucendo por Instagram y hemos fichado varias formas de llevarlo gracias a diferentes influencers internacionales.

Solo con unas sandalias de tiras y un capato, con una blazer y zapatillas, para un look de día en la ciudad o una noche en la playa, es uno de los vestidos más versátiles del verano así que si tienes suerte, te avisarán cuando llegue tu talla a stock pero si quieres un consejo, pásate por alguna tienda física de la marca por si hubiera suerte. A veces la hay, damos fe.