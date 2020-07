15 jul 2020

No te vamos a sorprender si te confesamos que la falda está siempre en las perchas más accesibles del armario. Es la prenda estrella del verano, ese diseño con el que podemos ir tranquilamente a la oficina, al 'after work' e incluso llegar a la cena, sin sobresaltos de estilo. Nuestra combinación favorita ahora que aprieta el calor combina una falda híper femenina, con algo de vuelo o detalles cuquis, con una camiseta de merchandising retro o tributo a alguna banda de rock: el contraste es fantástico. En la nueva colección de H&M encontramos muchísimas faldas midi con las que replicar este look, prueba del éxito que tiene entre las compradoras. Es más, casi todas están disponibles en tallas grandes o hasta la talla 50. ¿Necesitas una prueba mejor de que nos favorecen a todas, sin excepción?

Nuestra primera favorita es esta falda de vuelo, con un precioso bordado inglés y confeccionada en algodón (la tienes en H&M por 39,99 euros). La talla es relevante, porque lleva el talle alto con una pretina ancha de la que salen los fruncidos: como no incluye goma en la cintura, no la podrás estirar más allá de la 50. Importante: lleva un forro de tela.

No podíamos dejar de incluir una falda sin vuelo, por si no te apetece sumar más volumen a tu silueta. Esta es una falda pareo con el clásico bajo asimétrico y el frente drapeado (39,99 euros en H&M). Lleva, además, una abertura pronunciada y el talle talle alto con cremallera oculta y cierre de corchete detrás (la encuentras hasta la talla 50, recuerda). También lleva forro pero solo en la parte superior y si te apetece en otro color, la encuentras en otros tonos.

Como estamos en verano, podemos permitirnos algunos caprichos como esta falda rosa con lunares negros: es una preciosidad. Lleva ua silueta acampanada que favorece muchísimo si tienes las caderas generosas y el talle alto, pero la tienes hasta la talla 50 (y por 19,99 euros en H&M). Las aberturas laterales son bastante pronunciadas, pero si no te convencen siempre las puedes cerrar unos centímetros. Atenta: va sin forrar.

Por último, la típica falda midi de estampado clásico que vas a poder llevar verano tras verano. Esta sí que lleva goma en la cintura, por lo que la comodidad es máxima. Incluye unas aberturas delanteras bastante pronunciadas (pero, como en el caso anterior, facilísimas de customizar). Lo mejor es el precio: la tienes en la nueva colección de H&M por solo 19,99 euros. Y, recuerda: hasta la talla 50.