28 jul 2020

La nueva colección de Stradivarius se ha propuesto que os olvidemos de las rebajas con prendas que, además de ser ideales y muy ponibles, están a muy buen precio. Pero no solo eso, la firma de Inditex ha querido abarcar todos los gustos posibles con prendas como esta falda que está disponible en 10 colores diferentes y que ha sido todo un éxito. Ahora también ha traído un vestido con distintos estampados que promete ser el nuevo 'must have' de tu armario de este verano.

Se trata de un vestido camisero de corte mini, de manga corta adornada con un volante ideal que tiene un diseño fluido terminado en volante ancho en la falda. Un modelo muy ponible que cuesta tan solo 15,99 euros y que puedes adaptar por completo a tu gusto y al resto de prendas que tengas en tu armario ya que está disponible en nueve estampados diferentes. Desde el clásico de lunares en blanco y negro y viceversa, pasando por flores de diferentes tipos o incluso de cuadros vichy.

Y decimos que es un diseño muy ponible porque, como ha demostrado la firma en las diferentes imágenes de su web, es un vestido que puedes combinar tanto con sandalias de tacón y lucirlo en una noche de verano, como con zapatillas o botines. De hecho, es una prenda que puedes reutilizar en otoño añadiendo unas botas, medias y una cazadora. ¡Lo queremos!