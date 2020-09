7 sep 2020

Dicen que "la moda está para divertirse, no para esclavizarse" y con esa filosofía seguimos a dos de las cuentas de Instagram y Twitter que más están dando de qué hablar en los últimos meses en las redes sociales por su visión irónica del sector: Modelos con ciática y Hazme una foto así, que se ríen, desde el respeto, del absurdo en el que se ha caído con la estética de las campañas de moda y las poses de las influencers.

Mucho se ha escrito y criticado sobre la hipersexualización de la moda, pero hasta hace poco nadie lo había hecho sobre el extremo opuesto, el que hace de la modelo un mero maniquí que, a menudo, nos pone muy difícil imaginarnos con una prenda puesta por lo antinatural de la pose con la que nos la intentan vender (como las de Georgina Rodríguez en la alfombra roja, por ejemplo).

Ahí nace Modelos con ciática, una cuenta parodia que desde que se creó a principios de julio acumula 60.000 seguidores en Twitter y casi 20.000 en Instagram. Tras ella, Laura C., una ingeniera onubense que se define en su perfil como "la niña de The Ring en su versión Instagram" y que ha hecho de "las contracturas, la ciática, el ibuprofeno y Amancio, su religión". ¿Lo mejor de Modelos con ciática? No solo las muchísimas fotos de lookbooks y campañas de moda que atesora con modelos con poses que rozan el absurdo, si no la imaginación y la gracia de su autora para acompañarlas de textos llenos de humor, sarcasmo e ironía.

Pero Modelos con ciática no está sola en la red. Hazme una foto así ha puesto su foco en las influencers y su forma no sólo de posar, sino también de reflejar en las redes sociales una realidad que dista mucho de la del resto de los mortales. Con una estética muy uniforme en la que todas las imágenes llevan el mismo filtro y la misma composición de foto de influencer con texto superpuesto, en esta cuenta encontraremos "la actualidad influencer contada para la gente de a pie", con grandes dosis de InfluenceRealismo Mágico y una divertida y mordaz crítica tanto a las poses y gestos forzados de las estrellas de Instagram como a ese postureo que refleja un estilo de vida irreal y patrocinado. Tan buena es la cuenta, que muchas de las influencers a las que parodia la tienen bloqueada.

Y es que, si hasta Victoria Beckham se rió de sí misma con su famosa camiseta de "fashion stole my smile", ¿cómo no vamos a reírnos el resto de mortales del absurdo con el que a menudo nos hace comulgar la moda y ese universo de irrealidad que se ha creado en torno al negocio de los influencers?