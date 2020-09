17 sep 2020

Se lo pone todo. Vestido camisero, traje de chaqueta, bañador con escotazo... y además comparte ropa con su hija Alba. Vicky Martín Berrocal es una mujer todoterreno, también a la hora de vestir. Su último look en blanco y negro nos cautivó: funciona en todas las tallas y todas las edades. Pero es que este último también cumple con estas dos premisas. Y tiene, además, un punto de arte a la hora de elegir las prendas: no es fácil llevar un total look vaquero y que case a la perfección. Y ella lo ha conseguido, enhorabuena. En un visto y no visto, Vicky nos ha dado el look más fácil y cómodo del entretiempo. Y apto para absolutamente todas. ¿Necesitas un punto más a favor? Es todo low cost.





VER 19 FOTOS Todos los looks de Zara que le hemos fichado en Instagram a Vicky Martín Berrocal

Lo ha construido con dos prendas vaqueras. La más llamativa, una camisa denim de corte oversize, en algodón azul oscuro, de Zara. Pertenece a la nueva colección y está disponible desde la talla XS hasta la XL por 19,95 euros. Un chollo, teniendo en cuenta que también la puedes combinar con unos vaqueros blancos o leggings e, incluso, añadirle un cinturón para darle un toque más especial. Quedan unidades de todas las tallas.

La camisa vaquera que lleva Vicky Martín Berrocal es este modelo de Zara. Cuesta 19,95 euros. pinit

La diseñadora la ha combinado con unos vaqueros en un tono denim mucho más claro, para hacer contraste. Se trata de un modelo de Mango, como ella misma ha etiquetado en Instagram, de corte recto y cintura alta. Como accesorios, un bolso de Chanel y unos sencillos pendientes de aro.

Un look de entretiempo más que perfecto, comodísimo y que se puede adaptar a todo tipo de silueta. La camisa sienta bien en todas las figuras y para los vaqueros solo tendrás que elegir el modelo que mejor te siente. Y estás de suerte, porque este otoño hay más que nunca para elegir.