23 sep 2020

Si no es su intención, le sale solo. Ana Soria va camino de convertirse en influencer, si es que no lo es ya. No solo lleva los vestidos superventas de Zara (algo característico de la profesión) también se apunta a las tendencias que han lucido 'compañeras' suyas en redes sociales. La última ha sido la camisa con nudo delantero, una prenda que ya ha triunfado en looks como el de Laura Matamoros, que parece que tiene un olfato especial para detectar todas las prendas que vamos a llevar.

En un look muy diferente al de la hija de Kiko Matamoros, Ana Soria ha elegido un modelo de blusa satinado en verde pistacho, con cuello y nudo delantero, que ha combiando con unos vaqueros flare y un cinturón finito con un estampado de serpiente. Un look con el que anunciaba la llega del otoño y al que hasta acompañaba el viento moviendo su pelo.

Al contrario de lo que suelen hacer las influencers consolidadas, Ana no ha etiquetado la marca de ninguna de sus prendas así que, de momento, no podemos saber de dónde es pero sí hemos encontrado una muy similar que nos gusta incluso más. Es de Zara y no cuesta ni 30 euros. Tenemos suerte, la novia de Enrique Ponce suele llevar siempre estilismos facilones que no nos cuesta ningún esfuerzo copiar.

Esta es la blusa de Zara verde con la que vamos a copiarle el look a Ana Soria. pinit

Nos referimos a este modelo de la firma de Inditex, en verde hoja y tejido satinado, con escote en pico, volumen en los hombros y elásticos en los puños. Y, cómo no, el nudo delantero, la clave de la tendencia. Cuesta 25,95 euros y hay tallas desde la XS hasta a XXL. Más variedad, imposible. Además, en el catálogo de Zara también la combinan con vaqueros y demuestran, igual que Ana, que son sus mejores aliados para un buen look de entretiempo.

Solo el tiempo dirá si Ana cuaja en el mundo influencer, pero lo que sabemos es que, de momento, todo apunta a que se convertirá en una de las más seguidas. Ahora mismo, con solo 29 publicaciones, ya tiene más de 100.000 followers y un perfil en el que alterna sus looks de moda con las fotos más tiernas junto a Enrique Ponce.