8 oct 2020

Ha sido una de las firmas españolas revelación de los últimos años. Creada en 2018 por Blanca Miró y María de la Orden, dos años depués La Veste es una de esas marcas que ha dado la vuelta al mundo y que se han convertido en imprescindible para estilistas e influencers internacionales. Se caracteriza por su eterna inspiración vintage, sus estampados y mezclas de colores inesperados, su toque romántico -casi naïf- y por ese espíritu optimista que se estaba perdiendo en el mundo de la moda. Igual ahí reside su éxito, en la diversión, la espontaneidad y la alegría que se transmiten con cada una de sus prendas y accesorios.

Su primer gran éxito llegó a principios de este año y con una prenda impensable para aquellos días, que hoy nadie discutiría si ponerse o no: la camisa con cuello bobo. En versión cuadros vichy, se hizo tan famosa que agotaron stock y se convirtió en viral en muy poco tiempo, sobre todo después de que insiders tan famosas como Leandra Medine o Camile Charriere la lucieran en Instagram. Es el modelo School.

Pero La Veste es mucho más que esta blusa viral. Son pantalones de cuadros, camisas con cuello marinero, vestidos con volumen, camisetas retro, chalecos acolchados y, sus últimos lanzamientos para el invierno, unos accesorios ideales: boinas de lana 100% y coleteros de algodón, todo hecho en España en colaboración con Pardo Hats.

Boina de La Veste. es el modelo Heidi Casita. pinit

Son colecciones sostenibles, con poca producción, por eso es habitual entrar en su web y ver que la mayoría de sus prendas agotadas. Los precios no son nada altos, y no es que sea Zara, pero si se tiene en cuenta lo especial que es cada una de las prendas, son hasta baratas. La media es de 150 euros, ya sean blusas o pantalones. Y una sorpresa extra, acaban de sacar unos cuellos de quita y pon para apuntarte a la tendencia del momento a los que sí que no te vas a poder resistir.

¿Cuál será su próxima prenda viral? El chalec acolchado tiene todas las papeletas.