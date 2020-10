26 oct 2020

En ocasiones, tenemos prendas o accesorios en el armario que no sabemos muy bien cómo utilizar. E incluso otras veces, no las usamos correctamente o no le sacamos el mejor partido. Erea Louro, estilista e influencer, es experta en enseñar esos pequeños tips que seguro que no sabías y que te harán la vida más fácil. En verano explicó qué tipo de bañador o bikini favorece más según tu tipo de cuerpo y también ha mostrado el truco para que los vaqueros te sienten mejor. Ahora, en su perfil de Instagram @erealouro, hemos descubierto cuatro tips que te van a ayudar y mucho.

1. Nueva forma de usar el pañuelo

Seguro que tú también tienes un pañuelo en casa y has probado a llevarlo en el pelo como por ejemplo didadema o en la ropa como cinturón o adorno de un bolso. Sin embargo, Erea Louro ha mostrado una nueva menra de incluirlo en tu look idea. Propone doblaro de manera que quede en forma de tira y introducirlo por al agujero que hay entreo los dos botones de la camisa a la altura del cuello. Después lo anuda y... ¡Tachán! Nos encanta el resultado.

2. Cómo meter la camiseta por dentro

Seguro que alguna vez te ha pasado que has intentado meter una camiseta por dentro de unos pantalones o una falda y solo has conseguido que se transparente o que quede lleno de arrugas. Erea Louro tiene la solución. Y lo hace enrollando primero la camiseta desde el bajo hacia arriba para que solo haya que meter por dentro un poco de prenda. ¡Trucazo!

3. Qué hacer cuando el cinturón te queda largo

¿Tienes un cinturón que te encanta pero te queda muy largo y no te da tiempo a ir al zapatero a arreglarlo? Erea Louro enseña cómo llevarlo llevando a un lado el ciere de la hebilla y pasando la tira por ella sin meterlo por el ojal. El sobrante lo anuda estrategicamente a un lado para que no quede demasiado largo. ¡Bravo!

4. Convertir un cárdigan de punto en un top

Este último truco e sun aprueba de lo versátil que pueden llegar a ser algunas prendas básicas. Seguro que tú también tienes un cárdigan en tu armario, pues con él puedes conseguir un top con aberturas ideal, según ha enseñado Erea Louro. Lo que la estilista hace es dividir por la mitad la prenda y enrollarla por el centro de manera que quede un nudo. Después se la coloca del revés, es decir la parte de alante atrás y aborcha los botones a la espalda. ¡Queda ideal!