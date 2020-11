7 nov 2020

De los creadores de "el blanco no es para el invierno", llega "los colores vivos para el verano", pues bien. Error. Porque hemos dado con el abrigo verde pistacho más bonito en la nueva colección de Sfera y no pensamos (ni por un segundo) hacer caso de entrecomillados. Si el otro día, en la web con la firma dimos con el pantalón con volante más ideal (y que sienta bien con cualquier calzado) hoy hemos caído rendidas ante esta prenda de corte masculino ideal para jugar al mix and match en la liga de Olivia Palermo. Y sí, hablamos en serio.

Se trata de un modelo de líneas rectas hecho a mano con un botón y bolsillos en la parte delantera. Está disponible en la talla S, M y L y promete darle ese toque colorido a cualquier look classy o como en el caso de la modelo, estilismos más arriesgados.

Sfera pinit

Cuesta 79,99 euros y aunque no lo creas, es un fondo de armario indiscutible que podrás sacar también en primavera y combinar con tus vestidos de flores creando un outfit de lo más romántico y versátil. ¿Qué nos dices? ¿Te apuntas al verde pistacho?