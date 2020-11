30 nov 2020

Sfera se ha convertido en una de nuestras firmas low cost favoritas no solo porque puedes conseguir looks perfectos para ir a la oficina como este conjunto de falda y top, si no que tienen disponibles otros con básicos como este de pantalón blanco y blazer tan ideal. ¡Hasta hay prendas dignas de pasarela como el clon del vestido negro de Victoria Beckham! Ahora, gracias a Lucía Bárcena hemos encontrado en su nueva colección la camisa blanca más bonita y original.





Se trata de una blusa blanca de manga larga y de corte evasé que lleva unos bordados calados en el bajo, iguales que los del cuello bobo XL. Un diseño muy especial que queda de maravilla como ha demostrado la propia influencer y que cuesta 39,99 euros. Y a pesar de que en la propia web proponen combinarla con unos jeans negros, Lucía ha demostrado que queda de lujo con una blazer y que con ella puedes darle una segunda vida a tu americana favorita.

Y es que, ella optó por combinarla con una blazer en color azul con botones negros, y sacó el cuello bobo por encima de las solapas de la prenda. ¡Trucazo! De esta forma daba un toque sofisticado a un look que luego dio un punto relajado al llevarlo con pantalones vaqueros claros. Lucía, completó este outfit que acumula miles de 'likes' con unos zapatos de tacón negros. Sin embargo, si buscas algo más cómodo, también puedes optar por conjuntarlo con tus botas o botines negros favoritos e incluso unas zapatillas blancas. ¡Ideal!