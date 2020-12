5 dic 2020

Compartir en google plus

No serán como otros años, y resultarán de lo más atípicas, pero nos guste o no, las navidades están a la vuelta de la esquina, y de una manera u otra, acabaremos celebrando tanto las fiestas como el fin de un año complicado. Y aunque estas navidades no podremos disfrutar de grandes reuniones ni de multitudinarias fiestas, ¿quién nos impide ponernos nuestras mejores galas?

Nuestras marcas de cabecera han decidido ponérnoslo muy fácil, y nos presentan algunas de las mejores colecciones de fiesta de los últimos tiempos, donde además de versátiles prendas que nos darán mucho juego en 2021, nos ofrecen precios irresistibles. Y por eso tenemos que hacer un alto en las prendas que nos ha presentado Lefties, que ya ha mostrado tener el vestido favorito de celebrities como Beyoncé o Blanca Suárez.

Entre las numerosas prendas de su colección de fiesta, llenas de brillos, perlas y elegantes tejidos, hemos encontrado tres flechazos que querrás ponerte estas navidades sí o sí.

Convertido en uno de los más deseados, nadie podrá resistirse a este vestido largo de coloridas lentejuelas con el dorado como actor principal. Con cuello halter y manga sisa, cuenta con un forro interior para garantizar una comodidad máxima. Está disponible, de momento, en todas sus tallas, S, M y L y tiene un precio de 25,99 euros.

Con cuello halter y coloridas lentejuelas, este vestido largo resulta de lo más favorecedor. pinit

Si lo tuyo es el color plata, Lefties también tiene algo para ti. Este mono corto de manga larga con escote de pico cruzado promete ser de las prendas más cómodas y favorecedoras de la colección. Confeccionado en un tejido elástico de lentejuelas, cuenta con goma en la cintura y dispone de un cinturón del mismo tejido que resulta de lo más original. Disponible desde la talla XS a la XL, es perfecto para cualquier figura y tiene un precio de 22,99 euros.

Con escote de pico cruzado y cinturón, este mono corto es una de las estrellas de la colección de fiesta. pinit

Con las perlas como protagonistas, Lefties nos ofrece una opción más discreta pero igualmente favorecedora. En color negro, este body de manga larga y escote de pico está confeccionado en tejido elástico de terciopelo que se ajusta perfectamente al cuerpo. Con mangas abullonadas decoradas con perlas, este body ya está arrasando, y con un precio de 12,99 euros, ya empieza a estar agotado en algunas tallas.

De terciopelo y perlas en las mangas, este body está arrasando. pinit

Aunque el año no pida grandes celebraciones, sí nos merecemos despedirle con uno de nuestros mejores estilismos.