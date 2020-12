13 dic 2020

Una palabra: FANTASÍA. Eso es justo lo que pensé cuando vi esta blusa gris con flecos en la página web de Violeta by Mango. Da igual que la Nochevieja la vaya a pasar en pantalón de pijama, por la parte de arriba será digna. Y mucho. ¿La prenda elegida? Esta blusa gris perla con flecos que ha enamorado a las influencers curvy de Instagram y que sienta de maravilla.

Se trata de una pieza de la colección para las fiestas de la firma. Disponible desde la talla S hasta la 4XL es tan bonita que dan ganas de llevarla todos los días a todas horas.

Si te ha enamorado, estás de suerte porque ahora se encuentra rebajada en la web a 29,99 euros y le podrás dar infinitas vidas. Yamila de Dolce Curvy ha optado por combinarla con una falda de cuero y unas sandalias de tacón abiertas para darle un punto súper sexy. Pero damos fe de que en stories, María de Pretty and Olé la combinó hace unos días con unos vaqueros sencillos creando un look de lo más festivo que sienta genial tengas la talla que tengas. Pero eso ya no hace falta decirlo.

Marchando a Violeta en 3, 2, 1...