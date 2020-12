28 dic 2020

Sabes de qué americana te hablamos: esa blazer de color negro, gris o azul marino más bien básica, que te has puesto una y otra vez temporada tras temporada. Seguramente ya te emociona más bien poco y la relegas a los looks más convencionales, los que no buscan ningún tipo de sorpresa. Demos gracias a Instagram, porque una vez más nos va a permitir rescatar estas chaquetas del aburrimiento para convertirlas en el foco de atracción. Hemos localizado tres trucos en el 'street style' que valen su peso en oro y que reactivan absolutamente esta prenda básica, barata y universalmente favorecedora. Son sencillísimos, pero seguramente jamás los hubieras imaginado por ti misma. Por ejemplo: llevar al clásico traje negro con pantalones con dos camisas superpuestas, una abrochada y otra desabrochada. El efecto es brutal.

Un look ganador: la blazer utilizada como camisa con unos 'jeans'. pinit

Atención a la foto, porque tiene otro detalle que se repite en los siguientes looks: un uso muy determinado del cinturón. Tanto en el primer look como en este segundo, el cinturón no se lleva sujetado por las trabillas sino totalmente independizado de la tarea de ceñir o sujetar el pantalón. Queda fantástico, especialmente en este estilismo que opta por llevar la americana como si fuera una camisa y con vaqueros. El cinturón produce una transición muy estética de los 'jeans' a la blazer. Truco memorizado.

Blanca Miró lleva la blazer oversize ceñida con un cinturón. pinit

Un último truco de estilismo recién publicado en Instagram: hackear el efecto 'oversize' de la americana con un cinturón que ciña bien la cintura, aunque produzca cierta sensación de desajuste. Esa es precisamente la que buscamos y la que premia, hoy más que nunca, la moda. El look que lleva la infuencer española Blanca Miró es, en este sentido, ejemplar: combina una chaqueta americana con cinturón, vestido con falda plisada y zapatillas blancas. Una genialidad.