16 ene 2021

Reconócelo, cuando viste por primera vez las bragas de lana entre las novedades de Zara pensaste que se les había ido la cosa de las manos. La ya famosa frase de La Vecina Rubia de “Amancio, céntrate”, resonó en tu cabeza. Porque los shorts de punto con crop top a juego ya hasta nos gustan (sí, tú también has picado en las rebajas), pero lo de las braguitas y el sujetador era otro cantar. O no. Porque el conjunto de lencería de cashmere que tanto dio que hablar está agotadísimo en todas las tallas, y ahora entendemos el motivo: Filomena.





Al principio, pensamos que este conjunto de lencería de lana era la versión más extrema de la moda comfy a la que nos hemos rendido desde que quedarnos en casa es el mejor (y casi único) plan que tenemos. Pero no, en realidad en Zara son unos visionarios y nos estaban preparando para esta ola de frío polar que nos ha hecho amar por encima de todas las cosas los plumas y las botas de nieve. Y la explicación definitiva la tienen los nórdicos. ¿Lo sabrían en Arteixo?

Al parecer, los noruegos tienen un truco infalible para no pasar frío a pesar de vivir (muchos grados) bajo cero, y no es otro que vestir a capas. Pero no un ‘layering’ cualquiera, sino uno muy estudiado que empieza por una primera capa de ropa interior de lana pegada al cuerpo, justo encima de la lencería. Al parecer, este tejido, a diferencia del algodón, por ejemplo, permite que la piel transpire, aísla del frío, absorbe la humedad sin que la prenda resulte mojada, se seca más rápidamente y mantiene el calor.

Después, deberíamos ponernos un buen jersey de lana o un forro polar, que aísle y nos mantenga secas y, por último, un anorak corta vientos e impermeable que no permita que entre el frío ni la lluvia y, al mismo tiempo, deje que se libere el exceso de calor y la humedad del cuerpo. Además, debemos llevar la cabeza, las manos y los pies cubiertos y secos, ya que si quedan al aire perderemos calor. Gorro, guantes (las manoplas abrigan más) y calcetines de lana y unas buenas botas (como estas) completarán nuestro ‘street style’ de inspiración nórdica ¡de verdad!