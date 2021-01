22 ene 2021

Ya hemos fichado en las rebajas de Sfera todo lo necesario para un armario de altura: tenemos los abrigos más calentitos y bonitos de la temporada, las botas y botines cómodos que combinan con todo y hasta las camisas y blusas para llevar con vaqueros que podrás seguir poniéndote en primavera.

¿Nuestra última apuesta? Un jersey de cuello, de nueva colección, que no necesita descuento y que está disponible en cinco colores muy ponibles para todos los gustos. Un básico muy barato que va a solucionar cualquier look diario con pantalones o faldas lo que queda de invierno y a la llegada del entretiempo.

Video: Los looks más originales con chaquetas de punto

Se trata de un jersey ajustado completamente liso, con cuello vuelto y con los puños y el bajo de punto canalé. En la página web de la firma low cost están disponibles en los clásicos negro, crudo o beige para crear estilismos más sobrios y sin errores, pero también en dos tonos pasteles muy favorecedores para las chicas que adoran los looks lleno de color sea cual sea la época del año. Elige entre el azul o el verde pero no te descuides. Algunos colores ya tienen la mitad de sus tallas agotadas. ¡Y no nos extraña! Cuando veas lo que cuesta, no te lo vas a pensar dos veces.

Porque a diferencia de otras de nuestras firmas low cost favoritas, que tienen diseños muy similares que no bajan de los 20 euros, este jersey de cuello solo cuesta 9,99 euros. Encuéntralo en la web con la Ref. 58240041713 y no lo dejes escapar.