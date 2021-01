24 ene 2021

Prenda que se pone María Pombo, prenda que se agota en las tiendas, como ocurrió con el colorido vestido que lució el pasado verano. Para el look que te traemos hoy, la influencer apuesta por el tie dye, un estampado tan arriesgado como cool. El tie dye, al igual que el animal print, lo carga el diablo y si no sabes cómo combinarlo, puedes pasar de ser la más moderna, a la más vulgar (aunque con este conjunto que fichamos de Zara es imposible equivocarse). Como no, Pombo sabe sacarle partido a todo lo que se pone y, en esta ocasión, lo ha combinado con unos sencillos vaqueros con un toque desgastado.

Si la sudadera te ha enamorado nada más verla, te informamos que puedes encontrarla en la web de Maskk, marca con la María ha diseñado una colección de mascarillas. Su precio es de 39,99 euros y, de momento, está en todas las tallas, pero no nos extrañaría que se agotase.

Ahora te ofrecemos una lista de prendas con las que podrás lucir el ensalzado tie dye pero, ya lo sabes, úsalo con moderación.

Camiseta de cuello redondo y manga larga. Precio actual: 15,95 euros, de Zara.

Bolso formato shopper de color azul, cuerpo con estampado tie dye y asas de hombro trenzadas. Rebajado, de 25,95 a 12,99 euros en Zara.

Pantalón jogger con estampado tie-dye en contraste, puño en el bajo y cintura elástica. Precio actual: 19,99 euros, de Pull& Bear.

Vestido corto de felpa con capucha y manga larga. Rebajado de 19,99 a 9,99 euros, de Stradivarius.

Legging de tiro alto con cintura elástica. Rebajado de 12,99 a 5,99 euros, de Stradivarius.

Sudadera De Cuello Redondo con estampado tie dye en gris y blanco. Precio actual: 12 euros, de Shein.