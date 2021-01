25 ene 2021

Nunca es tarde si el abrigo es bueno y aunque a estas alturas de la temporada lo normal es haber encontrado ya ese abrigo con el que crear tus looks de invierno, las firmas de moda no dejan de proponernos creaciones que nos animan a sumar una nueva prenda a nuestro armario. La última en hacerlo ha sido Mango, que ha incluido en su nueva colección el abrigo perfecto si todavía no has encontrado ese que te conquiste esta temporada. Y lo mejor de todo es que lo ha hecho con dos tonos igual de apetecibles, calentitos y vistosos.

Confeccionados con lana en tejido de mezcla de poliéster reciclado, estos abrigos en diseño medio oversize están disponibles en rosa pastel y verde menta. Ambos tienen el cierre cruzado con botones a contraste en negro.

Con cuello de solapa con muesca y costura del hombro caída, vienen con bolsillos laterales ocultos en la costura y forro interior a tono.

Ambos tienen un precio de 119,99 euros y mientras que el verde menta está disponible en las tallas XS-S y M-L, el rosa se ha agotado en ambas y hay que apuntarse a la lista de espera si a ti también te ha conquistado.

Ideales para los looks que apuestan por los tonos claros, estos abrigos de Mango son una propuesta perfecta para abandonar los tonos oscuros propios del invierno y empezar a dar la bienvenida a los colores pastel propios de la primavera. Dos creaciones tan vistosas como elegantes que seguro que a ti también te llevan a plantearte si tienes suficientes abrigos en tu armario.