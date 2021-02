4 feb 2021

Si no pudiste hacerte con la chaqueta de rebajas que te iba a solucionar tus looks de primavera y tampoco llegaste a la chaqueta jacquard de Zara que estaba triunfando entre las influences no sufras, porque hemos encontrado la chaqueta de punto que, por sí sola, va a elevar todos tus looks y te la vas a querer poner con todo. Porque a veces el éxito de un look solo depende de los detalles y el de este diseño es un triunfo asegurado.

Ha sido Zara la que nos ha hecho enamorarnos de esta prenda que no puede faltar en tu armario tanto en invierno como en primavera. Y lo ha conseguido con dos tonos diferentes pero igual de combinables con cualquier prenda que tengamos en el armario.

Aunque la más ponible de las dos, por aquello de que el negro combina con todo, es esta, que es ideal para combinar con nuestros vaqueros, nuestras faldas favoritas o cualquier vestido.

Con cuello redondo y manga larga, el secreto del éxito de esta chaqueta de punto está en sus botones que son de perla y por sí solos ayudan a convertir cualquier look en un estilismo sofisticado.

Está disponible entre las tallas S y XXL y cuesta 19,95 euros.

Para aquellas que apuesten por los estilismos de tonos claros, o busquen una prenda que ilumine sus prendas en marrón y beige Zara ha lanzado la misma chaqueta de punto en azul celeste.

También tiene el cuello redondo y los acabados en rib, y está disponible entre las tallas S y XXL por 19,95 euros.