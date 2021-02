10 feb 2021

Compartir en google plus

No nos vamos a andar con rodeos porque las fotos de Instagram lo cuentan clarísimamente: si pones un bolso amarillo en cualquier look, propulsa inmediatamente su estilo a cotas inimaginables. Multiplica su sofisticación y su interés de una manera brutal. Te vamos a demostrar que un bolso amarillo hace maravillas en los estilismos de las influencers. Y en los nuestros, 'remixes' de prendas básicas y low cost, obra milagros. Solo tienes que sumar uno a un chándal y a tu plumífero de todos los días, verás qué golazo. Es cierto que no es muy fácil encontrar bolsos amarillos en nuestras tiendas de cabecera, pero tenemos suerte porque Zara ha incluido tres en su nueva colección que nos resuelven la papeleta total.

Bolso bandolera en un tono amarillo fuerte de Zara. pinit

Un bolso bandolera amarillo, sea de Chanel o sea de Zara, saca a cualquiera de tus abrigos de la tristeza de su color invernal. Emili Sindlev, nuestra influencer nórdica favorita lo tiene claro. De hecho, propone la genialidad de mezclar amarillo con el azul del denim. Funciona fantástico. El bolso de piel acolchada y trenzada cuesta 49,95 euros.

Emili Sindlev lleva un bolso amarillo de Loewe para realzar un look apagado. pinit

Atención a esta foto, porque ejemplifica todo lo que decimos que puede un accesorio amarillo, en este caso un bolso de Loewe. Da igual si mezclamos prendas básicas, sin brillo ni matices. El toque de amarillo de nuestro complemento favorito aporta el foco de luz que necesitamos para realzar todo el conjunto. Es perfecto.

Bolso amarillo mostaza de terciopelo de Zara. pinit

Hemos encontrado en Zara un bolso de mano que tiene el tamaño que buscamos y un tono de amarillo tirando a dorado-mostaza capaz de resucitar cualquier look que se ponga por delante. Está confeccionado en terciopelo (¡fantástico!) y lleva un cierre metálico (29,95 euros).

La combinación favorita de Emili Sindlev: amarillo y azul. pinit

Por si no te quedaba claro que el amarillo y el azul, en cualquier versión, son una pareja ganadora, aquí tienes la apuesta radical de Emili Sindlev. Es la combinación más efectiva, aunque como estamos viendo todos los colores que tienden a apagarse se van a beneficiar del efecto shock del amarillo

Bolso 'shopper' de color amarillo y tamaño XXL de Zara. pinit

Tampoco tienes que limitarte a un bolso concreto a la hora de añadir amarillo a un look. Incluso un bolso 'shopper' de tela o de cualquier otro material va a ejercer su efecto milagro en tu look. Este diseño todoterreno de Zara tamaño XXL tiene el cuerpo trenzado y un precio imbatible, 17,95 euros. Convéncete: te va a dar muchísimo.