16 feb 2021

Han sido la sorpresa de la temporada, aunque después de verlas en las colecciones de Prada, Miu Miu o Gucci teníamos claro que iban a triunfar. Ahora mismo vemos botas engomadas por todas partes, desde los perfiles de Instagram a cualquier calle del barrio, gracias a los clones baratos que nos ha regalado el low cost. Hasta el momento hemos podido lucirlas en los colores clásicos: las verdes (verde militar) y las negras. Sin embargo, las que amenazan con convertirse en las favoritas (de hecho, ya están arrasando en el street style) son las botas engomadas blancas. Son impactantes, son luminosas y no puedes dejar de mirarlas. Gracias, Stradivarius, por traerlas al low cost.

Lo tienen todo para encajar en nuestras necesidades de moda ahora mismo: tiene una silueta cómoda, con esa suela track que marca estilo; son perfectas para llevar con cualquier estilismo tono sobre tono en colores crudos o blancos; y elevan cualquier look con básicos de fondo de armario que no tengan tanto diseño como quisiéramos. En el street style de Instagram hemos visto combinaciones de todo tipo: mezcladas con vestidos sudadera en el mismo tono o en outfit oscuros, invernales, en los que la bota engomada blanca confiere la nota de color.

Bota alta engomada, con suela track y cremallera lateral de Stradivarius. pinit

Gracias a Stradivarius podemos lucir estas botas engomadas que, de momento, solo eran accesibles en las colecciones del lujo. Sí, son arriesgadas, pero es imposible equivocarse con ellas: siempre van a ser un acierto. La versión con caña alta de un precioso color nata cuesta 45,99 euros, pero la inversion merece totalmente la pena.

Botines engomados de color nata de Stradivarius. pinit

Si te gusta la idea pero no te atreves a tanto, Stradivarius te da una opción intermedia: unos botines clónicos, en los que puedes prescindir de la caña alta y, además, ahorrarte unos euros. Estos botines con la misma suela track y elásticos en los laterales, tienen una plataforma de 3 centímetros, un tacón de cinco centímetros y cuestan 39,99 euros. Si todavía no has caído en la tentación de comprarte una imitación de las botas 'Tire' de Bottega Veneta (bota blanca, suela y elástico negro), esta es tu opción.