22 feb 2021

El riesgo es máximo, pero directamente proporcional a la diversión. No te lo vamos a negar: hay que tener valentía para atreverse con este look, pero el impacto de estilo si lo luces con convencimiento puede ser brutal. El estilismo rompe muchas de las reglas no escritas de la elegancia, esas que aprendemos desde siempre y que, por alguna razón, nos cuesta muchísimo transgredir. Una pérdida de tiempo, porque hacerlo es, insistimos, divertidísimo. Primera regla: no llevar jamás, jamás, jamás calcetines con sandalias. Segunda regla: no mezclar nunca, en ningún caso, chándal o joggers con tacones. Olvidémoslas. Este outfit que ha arrasado en el street style de Instagram lo merece.

Abrigo de cuadros grises y negros de las rebajas de Zara. pinit

Las dos prendas más transgresoras de este look inolvidable y fastuoso las tienes, seguro, en el armario: unos calcetines blancos, a ser posible largos, y unos joggers grises oversize. Para clonar el look con abrigo de Burberry hemos optado por una gama de color distinta, pero también altamente efectiva. Como abrigo, no puedes dejar pasar la oportunidad de comprar un diseño a cuadros grises y negros de Zara que sigue, en todas las tallas, en las rebajas: costaba 99,95 euros pero con el 45% de descuento se queda en 49,99 euros.

Jersey de punto con estampado pata de gallo de Mango. pinit

La propuesta de color puede ser cualquier jersey con un tono subido, pero este diseño con estampado pata de gallo va perfecto con el abrigo y los joggers. Lo tienes, además, en las rebajas de Mango a un precio genial: costaba 39,99 euros, pero ya lo puedes comprar por 19,99 euros. Atención a la manga abullonada del jersey porque es espectacular.

Sandalias rojas de tiras y tacón fino, de Mango. pinit

También en Mango hemos encontrado las sandalias perfectas para mezclar con el jersey de punto: un precioso diseño de tiras en color rojo con la puntera cuadrada, pulsera en el tobillo y tacón fino. Cuestan 29,99 euros y nos las imaginamis perfectamente con calcetines blancos: son muy muy similares a las que lleva la influencer en el street style de Instagram. A por ellas, ya.