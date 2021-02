23 feb 2021

Después de dar con el traje azul rebajadísimo de Ana Milán que demuestra que este look es el más acertado (y el que mejor queda) vayas donde vayas y de poder copiar el look estiloso y perfecto para todas las tallas que ha llevado Anabel Pantoja compuesto por un traje muy cómodo de Primark y zapatillas blancas hemos encontrado el traje por excelencia que no puede faltar en nuestro armario. Clásico, elegante e infalible, el traje de raya diplomática ha llegado a Massimo Dutti para que por fin lo metamos en nuestro armario. Y este es un momento tan bueno como otro cualquiera para hacerlo.

Y si no somos de las que apostamos por los trajes en nuestros estilismos, esta también es una buena opción para llevar este estampado que no pasa de moda a nuestros looks, ya sea al completo o con alguna de las dos estilosas prendas que lo componen. Dos propuestas que se convertirán en un valor seguro de nuestro armario cuando más las necesitemos y siempre aportarán a nuestros estilismos un toque de elegancia y estilo.

En color gris con la raya diplomática en claro, la americana es de corte recto, viene con cuello de solapa con muesca y no tiene ni cierre ni bolsillos laterales.

Perfecto para darle un toque distinguido a nuestros looks con vaqueros, tiene un precio de 129 euros y está disponible entre las tallas 34 y 44.

El pantalón a juego es de corte recto y viene con cierre mediante cremallera oculta por tapeta con corchete. Tiene dos bolsillos laterales, un bolsillo de ojal en la parte posterior y trabillas para el cinturó.

Como demuestra el catálogo de la firma, es un pantalón que solo necesita una camisa blanca para crear un estilismo impecable. Cuesta 69,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.