25 feb 2021

Estamos en el grado cero de la moda, donde se mueven los looks más básicos y democráticos, esos que todas, absolutamente todas, nos ponemos. El tándem pantalones vaqueros y camiseta es, probablemente, el outfit más recurrente del mundo. No tiene edad, género ni talla, de ahí que sea tan importante saber hacerlo funcionar a la perfección sea cual sea la tendencia. De hecho, una manera espectacular de demostrar dominio del estilo, convirtiéndolo en un look espectacular. Nos interesa, en primer lugar, su enorme capacidad para restar años, sobre todo a partir de los 50. Si piensas que la madurez está reñida con los vaqueros, reconsidéralo: son una vía inmediata para rejuvenecer.

Una propuesta para restar años de la mano de Emili Sindlev, una de nuestas influencers de cabecera. Si tienes más de 50, este es tu look: vaqueros con la pernera ancha y el tiro alto, evocadores de la tendencia de los años 70, para lucir tendencia de rabiosa actualidad; tu camiseta favorita, cuanto más retro mejor; unas zapatillas de estilo clásico y la necesaria gabardina. Imposible ponerle un pero a este estilismo que, además de rejuvenecer, admite variaciones. Si el vaquero con tiro alto no te sienta bien, recurre a unos vaqueros rectos clásicos. No fallan.

Para conseguir un look con vaqueros y camiseta con estilo máximo, nuestra referente es Caroline Daur, otra influente de Instagram. Es increíble lo que logra con poquísimas piezas en este estilismo con vaqueros: le basta un collar de eslabones dorado y unas botas con tacón de aguja (atención: también dorado) para elevar hasta el infinito la clásica camiseta blanca y sus vaqueros claros de cabecera. Moraleja: unos tacones altísimos son capaces de hacer maravillas con el denim. Ponlo en práctica.

Por último, recurrimos a Rocío Osorno para mostrar cómo llevar vaqueros y camiseta sin ganar centímetros. Se trata de explorar cuidadosamente la cuestión de las proporciones. Para conseguir un efecto reductor, no podemos apostar por el volumen en toda la silueta. De hecho, uno de los looks más favorecedores para todas las tallas es optar por tus vaqueros favoritos (mejor cuanto más ajustados) y una camiseta cropped. No te cortes a la hora de lucir curvas: esconderlas bajo mucha tela suma centímetros, no al revés.