1 mar 2021

No es una prenda prioritaria en la lista de la compra, sobre todo a partir de una edad. Sin embargo, su importancia crece cada temporada. Lo podemos ver en las nuevas colecciones de Zara, cada vez más atentas a la hora de encontrar la camiseta que va a tocar la tecla sentimental o estética de las compradoras. Superado el momento Disney y, en general, la fiebre por los dibujos animados, toca experimentar con otras sensaciones. Dos tendencias se proponen como las más poderosas: las camisetas con ilustración retro-setentera y las que remiten a algún personale de culto. La de LauraMatamoros es una de estas.

Atención a la camiseta que lleva Laura Matamoros porque es una auténtica camiseta con poder: es capaz de convertir pantalones y chaleco negros, dos prendas de lo más básicas, en un look memorable. Incluso fascinante. Todo se lo deben a una sencilla camiseta blanca, con una ilustración que conecta directamente con el 'fashionismo' de los años 90: la efigie de la top danesa Helena Christensen, en una pose de l más setentera, con un 'pelazo' cardado espectacular. El diseño gráfico es precioso: el contraste entre el blanco y negro de la foto con la tipografía minúscula roja funciona a la perfección.

Helena Christensen posa con la camiseta que lleva su propia efigie. pinit

Tienes aún a tiro la camiseta, aunque no en todas las tallas porque forma parte de una edición limitada y está volando de la tienda. Eso sí: el precio es de los de darse un capricho. Se trata de un diseño de Anne Bing en colaboración con Helena Christensen, que se vende en Bad Habits. Confeccionada en algodón cien por cien y con el cuello redondo, te la llevas a casa por 99 euros. ¿Te has desmayado? Resucita. No iba a ser tan fácil llevarse una camiseta tan poderosa.