1 mar 2021

Llevamos semanas preparando nuestro armario para la nueva temporada y ya hemos traído aquí el vestido midi disponible con cinco estampados diferentes que está arrasando en Stradivarius y tú también querrás tener y los vestidos camiseros que sientan bien a cualquier talla y además también puedes llevarlos con vaqueros mientras llega el buen tiempo. Pero las firmas no paran de lanzar propuestas irresistibles y no podemos dejar de apuntar todos esos vestidos con los que queremos crear looks impecables. Como los dos diseños de vestidos de Lefties que apuestan por el azul bebé y no pueden faltar en tu armario primaveral.

Porque en esta estación en la que los colores pastel son el colorido alivio a la oscuridad invernal, el azul bebé se ha convertido en un tono imprescindible entre las posibilidades de tus estilismos. Y la firma low cost de Inditex ha apostado por el para la prenda que más a petece ponerse y con la que tendrás que escoger cual es tu diseño favorito, el midi o el mini.

El vestido azul midi de Lefties viene con cuello mao y mangas largas. Confeccionado en tejido vaporoso y fluido, viene con cierre frontal de botones a tono hasta la cintura.

Con frunces en la espalda que aportan movimiento a la prenda y falda estructurada para darle volumen, cuesta 22,99 euros y podemos encontrarlo en las tallas S, M y L.

El diseño mini tiene cuello camisero con detalle en el hombro para dar volumen a la manga. Tiene cierre frontal de botones en la pechera a contraste.

La falda viene con volantes para darle volumen y movimiento a la prenda y podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL por 12,99 euros.