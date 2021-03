9 mar 2021

Lo han conseguido: somos adictas a la ropa cómoda en todas sus versiones. Puede ser un chándal clásico, un mix con joggers, todas las sudaderas, versiones de joggers y sudaderas de punto... A muchas nos cuesta ya prescindir de ellas, sobre todo para esas tareas de rutinas diurnas que no requieren ningún tipo de etiqueta. ¿Podemos sacar estos looks cómodos a la calle sin problemas? Sí, podemos. Pero mucho mejor si les damos un toque de estilo que nos permita diferenciarlos de la ropa de casa. Un primer truco de cabecera de las influencers más potentes de Instagram: si vamos por un mix de pantalónjogger y sudadera, que sea en colores neutros. La meca de estos looks ya la conoces: H&M.

H&M propone en su colección varias versiones del chándal que apetece muchísimo mostrar, especialmente las que cambian los clásicos joggers por pantalones de pernera ancha. Funcionan a la perfección fuera de casa. Gracias a Teresa Bass podemos subrayar otro truco que ayuda a los looks cómodos a salir del sofá: además de elegir tonos neutros y patrones minimalistas, llevar sudadera y pantalón radicalmente conjuntado. Que el look sea monocolor.

No tienes por qué comprar un chándal de tono neutro para poder llevar la ropa cómoda a la calle: puedes tirar de tus joggers grises de toda la vida sin problemas. Eso sí: tienes que rodearlos de prendas que lo subrayen en la dirección adecuada. Alg que vemos en muchísimos perfiles de las influencers en Instagram: no combinarlos con plumíferos, sino con abrigos, cuanto más envolventes mejor. Y si son peluches, como este azul marino, maravilla.

Sudadera, joggers y gabardina del mismo tono verde, de Mango. pinit

Un truco maravilloso que proponen los estilistas de Mango: proponen un total look monocolor, con joggers, sudadera y gabardina del mismo tono verde, con calcetiines y sandalias como máximo contraste. El atrevimiento de color y forma es tal, que el look queda inmediatamente rescatado de la zona íntima. Es pura tendencia.

Un giro importantísimo para rescatar joggers y sudadera como look exterior: los zapatos. No tenemos porqué limitarnos a las obvias zapatillas de deporte cuado apostamos por un chándal. Las botas siempre son una opción, pero incluso podemos tirar de mocasines, porque el contraste es fantástico.

Además de los perfiles de las influencers en Instagram, H&M se ha convertido en una fuente de inspiración a la hora de llevar los looks cómodos a la calle. Este truco nos encanta: combinar los joggers, en cualquier versión (incluso con la pernera ancha y confeccionado en punto o felpa), con prendas de punto. Aquí entran cisnes, jerséis, cárdigans... Cualquiera de estas prendas coloca a unos joggers en una clave distinta a la casera. Te lo aseguramos: estos trucos funcionan.