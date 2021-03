14 mar 2021

Pocas prendas hay más admiradas, deseadas y que pasen de temporada en temporada sin perder fieles como el peto vaquero. En sus diferentes versiones y colores, esta prenda sigue conquistado a amantes de la moda que crean con él algunos de sus mejores estilismos. Y si no, que se lo digan a Paula Echevarría, que durante su embarazo nos ha regalado looks de diez como el que lució hace unos días con un peto vaquero de Primark que sienta de maravilla estés o no embarazada.

Pero no ha sido la única que ha sucumbido al poder favorecedor y versátil de los petos vaqueros. Las influencers abrazan esta tendencia denim y nos proponen para esta primavera numerosas opciones a cada cual más impecable.

Buceando entre las novedades de la nueva colección de H&M, hemos descubierto que la marca sueca también apuesta firmemente por los petos denim, y nos presenta uno que ha sido visto y no visto. Y decimos esto porque, disponible en dos colores, uno de ellos ha arrasado en cuestión de minutos y el otro ya está agotado en alguna de sus tallas. Eso sí, señalan que pronto volverán a estar disponible.

Confeccionado en 100% algodón, encontramos este peto vaquero en dos opciones, en blanco o en negro, siendo el primero de ellos el que, por el momento, está completamente agotado.

Si en temporadas anteriores, los petos denim de color azul eran los reyes de las colecciones, esta primavera el blanco será la estrella. pinit

De corte tobillero y perneras rectas, esta favorecedora prenda cuenta con tirantes ajustables con hebilla de metal y botones en un lateral.

Disponible en blanco y negro, este peto de H&M se ha convertido en una de las prendas más deseadas de la nueva colección. pinit

Con bolsillo frontal dividido en tres, este peto de éxito tiene un precio de 39,99 euros.