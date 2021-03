31 mar 2021

Son dos accesorios, un bolsocapazo y un sombrero, que tienen magia, y no estamos exagerando. Si recurres a ellos, no vas a tener que romperte la cabeza buscando looks con estilo, porque tienen el poder de convertir cualquier outfit en impresionante. Las sabias de la moda lo tienen clarísimo, por eso te aconsejamos que corras al low cost para hacerte con ellos, porque se van a agotar inmediatamente. De hecho, sombreros muy similares a este estuvieron desaparecidos de las tiendas online debido a la demanda de las compradoras, y el capazo no le va a la zaga. De hecho, la versión de Loewe ya está arrasando entre las influencers de Instagram.

Capazo trenzado de la nueva colección de primavera de Zara.

Sin duda, el accesorio que tiene más papeletas para desaparecer del low cost es este bolso capazo, tan similar al que ha lanzado Loewe y que tiene fascinadas a todas las influencers de Instagram. Se trata de uno de los diseños más llamativos de la nueva colección de primavera de Zara, y está fabricado en materiales naturales (de paja) y trenzados. Lleva una fantástica cinta negra como asas de mano y otra asa extraíble para colgar del hombro (25,95 euros).

Sombrero trenzado con adorno de cinta negra de Zara.

Junto al bolso capazo, este sombrero de paja va perfectamente. Tamibién va trenzado y lleva un adorno con cinta negra que combina perfectamente con el capazo que tanto nos gusta. El precio tiene su intríngulis (22,95 euros), porque por el mismo dinero te puedes comprar camisa, pantalón o vestido en Zara. Sin embargo, te podemos asegurar que merece la pena. Pocos accesorios tiene el poderío de estilo que guarda este sombrero.