9 abr 2021

La primavera viene llena de color y cada una tiene su favorito. Hay quien se decanta por el blanco y su capacidad para combinar con todo, por el azul celeste que es imprescindible para apostar sobre seguro esta temporada o por el rosa, que siempre es muy femenino. Y si eres de estas últimas, tras el vestido de Zara con el que triunfar en primavera y ya has descubierto el nuevo truco de la moda para llevar un total look rosa no te puedes perder la nueva colección de Stradivarius con tres prendas que se van a convertir en tus favoritas.

Se trata de dos camisetas y unos vaqueros que llegan para que los combines con otros tonos tendencia, o apuestes por el mencionado total look. Elijas la opción que elijas lo que es seguro es que vas a conseguir un estilismo impecable porque son tres prendas tan bonitas como ponibles que seguro que se convierten en tu comodín de temporada.

Una de las propuestas más favorecedoras es esta camiseta de hombros descubiertos con diseño de nido de abeja, escote barco y mangas cortas. Con bajo a la altura de la cintura, tiene un precio de 9,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Con un diseño más básico pero igualmente favorecedor, ha llegado al catálogo de la firma este crop top con escote redondo y tirantes medios en color fucsia. Puedes comprarlo por 4,99 euros entre las tallas XS y XL, menos en la L que ya se ha agotado.

Si vas a atreverte con el total look, este vaquero en rosa chicle con tiro alto y cinco bolsillos en efecto lavado es ideal. De perneras rectas hasta el tobillo, está disponible entre las tallas 32 y 44 y tiene un precio de 29,99 euros.