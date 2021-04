17 abr 2021

Encontrar un sujetador que se adapte, que sea cómodo y que sujete en la medida correcta es una odisea a la que muchas se enfrentan a lo largo de su vida, sobre todo, si tienes el pecho grande -si eres de estas últimas tenemos esta opción de H&M sin aros-. Y aunque el sujetador a la vista es una tendencia que cada vez está más presente en los mejores looks del momento y es una moda que ha provocado la llegada de ropa interior bonita como esta de Zara, lo cierto es que encontrar uno que no transparente ni marque es el objetivo de muchas. Ficha este nuevo modelo que triunfa en Instagram.

Hablamos de Sloggi una la marca de ropa interior experta en máxima comodidad, y de su colección Zero Feel: Sujetadores, bodies y braguitas que garantizan sujeción y comodidad gracias a un tejido doble con acabados termosellados a través de micropuntos que permite que las prendas sean totalmente libres de costuras y aros. Por medio de tejidos finos y suaves que se estiran en todas las direcciones, ZERO Feel evita la irritación y las marcas en la piel. Además, está libre de etiquetas. ¡Lo más!

"Esa sensación de sentir como si no llevaras nada, eso es la máxima comodidad y sentimiento de libertad absoluto", escribía Nagore junto a unas imágenes en las que compartía con sus seguidores lo feliz que estaba después de haber probado sus piezas. Pero no ha sido la única, Cristina Pedroche demostraba en televisión que sus bonitos diseños también se puede incorporar como parte visible de un look escogiendo un modelo en azul eléctrico.

Además, son muchas las influencers que han caído rendidas al poder de la comodidad y han querido recomendar a sus seguidores la ropa interior de Sloggi. "La misión siempre ha sido animarnos a ser nosotras mismas, a querernos y a sentirnos a gusto, por eso nos ofrece el máximo confort", escribía Verónica Díaz.

Pero es que además, varios de sus modelos son perfectos para llevar debajo de ropa blanca o clara, porque no trasparenta. El sujetador en color beige (39,90 euros) y el bralette en lila (34,90 euros) son la mejor opción para disimular la ropa interior con este tipo de prendas. ¿Qué más se puede pedir?