18 abr 2021

No hay nada mejor en esta vida (¡nada!) que unos buenos vaqueros y una camisa blanca todoterreno en el armario para crear un look básico pero precioso en esos días que no sabes qué ponerte. Y en los que tampoco quieres pensar. Como de esos días tenemos mcuhos últimamente, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos buscado y buscado hasta encontrar la combinación de estas dos prendas en clave primaveral que no te vas a quitar.

¿Lo mejor? Da igual tu edad, porque este conjunto de Leftiesqueda bien tengas 20, 30 o 50. Palabrita de la modelo de la web de la firma que no puede ser más estilosa.

Se trata de una blusa de media manga ligera, ideal para llevar ahora con chaqueta o gabardina pero perfecta para el verano porque es súper fresquita y unos pantalones vaqueros de talle alto rectos, ligeramente acampanados y que hacen tipazo si los combinas con sandalias de tacón cómodo. Un estilismo de 10 que vas a poder llevar tanto para la ofincina como para las quedadas con tus amigas. Y sí, serás la mejor vestida.

¿Lo mejor de todo? Que el conjunto es súper low cost. La camisa cuesta 9,99 euros, está disponible hasta la XL y la puedes encontrar en tres colores más: negro, naranja y verde ácido. Los vaqueros son también otro chollo: cuestan 17,99 euros, están disponibles en un tono más oscuro y aunque solo quedan dos tallas online (¡corre, porque vuelan!) seguro que los tienes disponibles en el resto de tallas en tu Lefties de confianza.

¿A qué esperas? ¡Es un súper look! ¡No hay mejor plan de domingo que hacerte con él! Palabrita.