21 abr 2021

Quizá es una alucinación estacional, pero sospechamos que esta puede ser la primavera con más vestidos de flores en nuestras queridas tiendas low cost. ¿Será que se nos sube la primavera a la cabeza? ¿O será que estos vestidos ligeros, frescos y florales favorecen al máximo, adelgazan la silueta y rejuvenecen sin necesidad de trucos? En realidad nos da igual. Lo cierto es que estamos ante la prenda que va a protagonizar las próximas semanas, por muchas y buenas razones. Necesitas un vestido midi o corto de flores ya.

Nada como un look híper femenino para quitarnos años y refrescar la imagen, sobre todo si apostamos por un vestido que se adapte a nuestra figura como un guante. La clave está en marcar curvas, las curvas que más nos interesan, y apoyarnos en una rebeca o un cárdigan para ocultar las zonas que no nos apetece mostrar. Obtendrás un look impecable, tanto si escoges un vestido midi como si optas por uno corto. Te vamos a mostrar cuatro que son flechazos directos.

La colección que se ha marcado los vestidos cortos de flores más preciosos de todo el low cost es Stradivarius, con el extra añadido de que los precios son fabulosos, como suele suceder en esta marca. Te vamos a mostrar tres que nos ha maravillado por la gama de color y el estampado. Nuestro ganador absoluto es este vestido verde con pequeñas flores rosas (25,99 euros). ¡Es una maravilla!

Nuestro segundo vestido de flores de Stradivarius es más barato aún: solo cuesta 15,99 euros. Lleva escote de pico, manga corta abullonada y cintura ajustada. Lo tienes en varios colores, pero esta combinación de blanco, verde y rosa nos parece preciosa.

No hemos podido evitar hacer una excepción al ver este vestido en la nueva colección de primavera de Stradivarius: es una verdadera fantasía. Se trata del vestido primaveral, con manga abullonada y corto hasta la rodilla que ya te habíamos enseñado, pero con un estampado de cerezas maravilloso (15,99 euros). Es una preciosidad.

Tienes que pasarte por H&M para ver los increíbles vestidos de flores que proponen en su colección de primavera. Están confeccionados en distintos formatos (cortos, largos, con o sin manga, con o sin vuelo), pero con este mismo estampado de florecillas campestres y margaritas pintadas a mano. A nosotras nos encanta este vestido midi en color verde (lo tienes también en blanco), confeccionado en popelina de algodón orgánico con efecto frufrú (19,99 euros). Lleva tirantes de quita y pon y un cuerpo totalmente fruncido. Si tienes talla grande, este es el tuyo.