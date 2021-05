8 may 2021

Encontrar los vaqueros perfectos no es tarea fácil. Si no, que me lo digan a mí, que llevo semanas (sin exagerar) a la caza de unos que me sienten bien y nada. NADA. Por eso, y para todas las que estamos pasando por ese momento de buscar y no encontrar, he dado las tres blusas más floreadas, bonitas y ligeras para combinar con los vaqueros que ya tienes en el armario y crear un look de 10.

Mango Outlet tiene auténticos chollos, eso no es ninguna novedad: y dando un paseo por su web han aparecido las tres blusas que no te querrás quitar por varias razones. ¿La más importante? Pegan con absolutamente todo. Si, nada de exageraciones aquí.

Esta es azul cielo, de media manga y con inspiración tropical en tonos verdes y rosas es perfecta para los días de playa, chiringuito... incluso para teletrabajar e imaginarte en el Caribe junto a un pantalón de punto, digno de reunión de Zoom, eso sí. Cuesta 11,99 euros y está disponible hasta la talla M. ¡Corre, que se agota!

Colorida, súper faavorecedora y mega low cost, esta blusa (que está disponible en vestido con el mismo estampado) es ideal para llevar con tus jeans de la suerte, una falda vaquera e incluso con unos pantalones de pinzas, Quedará idea con todo y lo mejor es que polifacética, así que es perfecta para llevar en la maleta si tienes pensada unas escapadita ahora que se termina el estado de alarma. Cuesta 13,99 euros y está disponible hasta la talla L.

Combinada con unos pantalones blancos de vestir, esta bñusa de flores con volantes es la prenda perfecta para elevar tus estilismos de verano. Sienta bien a cualquier edad, tiene un orte muy favorecedor y la puedes llevar con tus pantalones comfy para un look mucho más desenfadado. Cuesta 13,99 euros, tiene un escote pico muy favorecedor y está disponible hasta la talla XL.